Le dichiarazioni del sindaco sui vandali.

E’ bufera sulle parole del sindaco contro i vandali

Il sindaco Marilena Vercesi ha espresso amarezza per l’atto a opera di vandali ai danni delle arnie delle api e dell’area umida La Foppa.

Il primo cittadino aveva così commentato: “Sono fatti compiuti da ignoranti che agiscono nel solco di attacchi di lunga data condotti verso di me e la mia Amministrazione da parte di alcune forze di opposizione utilizzando come pretesto il recupero ambientale de La Foppa da loro, e dai vandali, definita una pozza putrida”.

E dalla minoranza arrivano le repliche: come riportato sul numero di Settegiorni, le liste “Vivi S.Vittore-Progetto Comune”, “Patto civico” e “Persone Per Sanvittore” respingono ogni accusa.