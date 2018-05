Non si ferma al posto di blocco e subito scatta l’inseguimento, preso a Uboldo.

Scappa all’alt, trovato con un ovulo di hashish

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Saronno hanno denunciato per guida in stato di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti e resistenza un uomo 44enne residente in Busto Arsizio. Gli era stato intimato l’alt dalla pattuglia, in Uboldo in una via nei pressi di una zona boschiva, ma il 44enne, ignorando l’ordine, ha preferito tentare la fuga.

Inseguito e bloccato

Ne è nato un inseguimento che si è allungato sino al territorio della vicina provincia di Milano, dove po i l’equipaggio è riuscito ad arrestare la fol le corsa dell’auto. Bloccato il soggetto, è stata eseguita una perquisizione veicolare per ricerca di stupefacenti o altri corpi di reato ed effettivamente è stato ritrovato un ovulo contenente 10 grammi di hashish. L’uomo poi è stato sottoposto ai controlli previsti per verificare che non fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti alla guida del veicolo, ma l’uomo si è rifiutato attestando quindi la positività del dato. Per questo motivo infatti è stato denunciato. Dovrò anche rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. Per finire, ovviamente è stato anche segnalato quale assuntore di stupefacenti alla Prefettura di Varese.