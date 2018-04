Papà scappa coi figli da Bolzano, segnatalo ad Abbiategrasso

Scappa coi figli e fa perdere le proprie tracce. Jamel, di origini tunisine, si è allontanato da Bolzano con i suoi bambini Yasmine e Yassin, di 4 e 2 anni, senza un valido motivo, separando i piccoli dalla mamma e sua ex Rosa. Il 33enne si è allontanato a bordo del suo furgone bianco con i due piccoli. Come riportato dalla trasmissione Mattino Cinque, l’ultima segnalazione è arrivata da Abbiategrasso.

Ricerche in corso

Le ricerche sono ancora in corso in tutta Italia, dopo che il 22 aprile la moglie (secondo quanto riportato dall’Ansa), una cittadina italiana di 28 anni, ha scoperto che il marito e i due figli non erano in casa. Mancava anche un borsone e dei vestiti, così la moglie ha fatto denuncia di scomparsa ai carabinieri di Bolzano. La centrale operativa dei carabinieri di Bolzano raccoglie informazioni e segnalazioni al 0471-337662.