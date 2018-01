Decisa la data per l’addio a Federica Banfi.

I funerali di Federica Banfi, la 19enne morta ad Aosta

Tutto pronto per l’ultimo saluto di Federica Banfi, la giovane morta nell’incidente di Capodanno ad Aosta durante la vacanza con l’oratorio. La cerimonia si svolgerà venerdì 5 gennaio, nella chiesa parrocchiale di Canegrate. La ragazza, che abitava in paese, aveva militato nel Basket Canegrate e nel Basket Vittuone. A Canegrate era molto conosciuta essendo animatrice all’oratorio.

Le indagini proseguono

Non si ferma il lavoro degli inquirenti per accertare con chiarezza la dinamica dell’incidente. Il minibus su cui si trovava Federica è stato travolto dal pullman su cui viaggiavano altri amici. Il gruppo era formato da ragazzi e ragazze degli oratori di Canegrate e San Giorgio su Legnano: i due paesi sono in lacrime. In ospedale restano 4 ragazzi, non in pericolo di vita.