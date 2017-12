Incidente mortale tra un camion e una pattuglia della polizia stradale lungo l’autostrada A1. Morto un poliziotto di 45 anni, gravissimo il collega.

Schianto in autostrada

Incidente tra una pattuglia della polizia stradale e un camion intorno alle 11.25 di oggi, mercoledì 20 dicembre, sull’autostrada del Sole in direzione Bologna. Sul . Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Lodi e di Casale, l’elisoccorso di Brescia, l’auto medica di Casale, un’ambulanza della Croce casalese e un’altra della Croce azzurra di Chignolo Po.

Tre le persone coinvolte

Stando a quanto emerso l’agente deceduto era seduto sul lato passeggero. Il poliziotto di 52 anni che era alla guida dell’auto è stato trasferito da Codogno in eliambulanza all’ospedale di Cremona. Non sarebbe in gravi condizioni, anche se si trova in stato di shock dopo la morte del suo collega. Solo qualche contusione per l’autista del camion.

La dinamica

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto è arrivata Patrizia Villano, dirigente provinciale della Polstrada di Lodi e la pm di turno Alessia Menegazzo. Grande cordoglio è stato espresso dai colleghi della polizia di Lodi ma anche dagli ex colleghi di Piacenza, alcuni dei quali sono arrivati subito sul posto.

Disagi alla circolazione

Il tratto tra Lodi e Piacenza nord, in direzione Bologna, è stato a lungo chiuso alla circolazione e si sono inevitabilmente formate code. La strada è stata riaperta poco dopo le 15 ma, secondo quanto riferito da Autostrade per l’Italia, ancora nel pomeriggio si registrano 8 chilometri di codaall’altezza dell’uscita Lodi.