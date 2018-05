Schianto con la minimoto, ragazzino in ospedale.

Schianto con la minimoto a Gorla Minore

Paura per un baby centauro a Gorla Minore. Nel pomeriggio di ieri, sabato 5 maggio, un 11enne è stato soccorso da ambulanza e automedica dopo aver avuto un incidente motociclistico. E’ successo poco prima delle 16.30 in via Alfredo Di Dio. Il ragazzino stava girando in cortile con una minimoto quando è andato a sbattere contro un muro.

Trauma facciale e ferite alla gamba

Subito è scatta la chiamata a 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce rossa di Legnano e automedica. I sanitari hanno accertato che il baby centauro aveva riportato un trauma facciale e alla gamba. L’11enne è stato portato in codice giallo all’ospedale di Legnano.