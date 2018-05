E’ successo verso le 20.oo sul raccordo Gazzada-Varese.

Schianto in autostrada, tragico bilancio

Due persone hanno perso la vita e tre sono rimaste ferite. E’ il bilancio del tragico incidente avvenuto questa sera, domenica 13 maggio, verso le 20.00. I vigili del fuoco della sede di Varese, sono intervenuti nel capoluogo, sul raccordo autostradale Gazzada-Varese – SS 707 per un incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi sulla sede stradale. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno estratto mediante l’uso di cesoia/divaricatore tre dei cinque occupanti affidandoli poi al personale sanitario. Nell’impatto due persone hanno perso la vita. Il raccordo è attualmente chiuso al traffico in direzione Milano.