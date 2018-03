Incidente all’incrocio.

Paura all’incrocio nella città di Legnano

Le due automobili si sono scontrate all’incrocio tra le vie Flora e Vespucci. L’impatto è stato violento, una delle due vetture è finita contro un “salva pedone” del marciapiede. Al volante vi erano due donne, una di 30 e l’altra di 37 anni.

I soccorsi

iSubito sul posto è arrivata la Polizia locale e l’ambulanza della Croce Rossa di Legnano. Per le donne coinvolte solo un grande spavento. Per fortuna non sono rimasti coinvolti pedonì ne ciclisti nè altre auto.