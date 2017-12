Gravissimo incidente nel lungo rettilineo che collega Paderno Dugnano a Varedo. Deceduto un 29enne di origine moldave.

Incidente mortale

Nella serata di Santo Stefano, esattamente alle 22.36, i soccorritori della Croce Rossa di Nova Milanese sono stati allertati per un incidente in via S. Martino a Paderno Dugnano. L’auto guidata da un 29enne, dopo essersi scontrata con una seconda vettura, ha colpito il marciapiede e si è ribaltata. Il ragazzo, trasportata d’urgenza al Niguarda è deceduto poco dopo.

LEGGI ANCHE:

INCIDENTE MORTALE A FOLLE VELOCITA’ FOTO