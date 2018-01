Ancora nessuna traccia di Irene Raquel Caruso che si era allontanata venerdì mattina dal Crm del Galmarini di Tradate. A “Chi l’ha visto?” l’appello del papà Giovanni.

Scomparsa da Tradate

La ragazza si era allontanata dal Crm dell’ospedale venerdi mattina presto. In tarda mattinata, aveva citofonato ad alcune case alle Ceppine in evidente stato confusionale. I residenti avevano chiamato i carabinieri, ai quali aveva detto di voler tornare a casa. La denuncia di scomparsa è stata fatta solo lunedì. Ha una felpa con cappuccio verde, fuseaux neri e scarpe da ginnastica.

Nessuna traccia

“Non sappiamo dove possa essere. Non ne abbiamo idea”. Disperati i genitori la stanno cercando senza sosta. Ieri i genitori sono stati alle Ceppine chiedendo porta per porta se qualcuno avesse notizie della figlia. E il papà, Giovanni, ha lanciato un appello dalla trasmissione Rai “Chi l’ha visto?”. “Aiutateci. Non abbiamo alcun elemento su cui basare le nostre ricerche. Irene è amante degli animali e potrebbe essersi avvicinata a qualcuno a passeggio col cane. Ed è una fumatrice incallita”.