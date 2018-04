Scomparso 88enne dalla frazione di Robecchetto, Malvaglio. L’uomo è stato ritrovato ad Arluno, dopo una caduta da bici.

Scomparso 88enne: ritrovato grazie ai soccorritori

Era scomparso stamattina, lunedì 30 aprile,Gaetano Ballarati dalla sua casa di Robecchetto. Era stato visto andare verso la vicina Castano Primo con la sua bici, poi le sue tracce si erano perse. Ora l’uomo è stato ritrovato, dopo una caduta dalla bicicletta ad Arluno.

Erano circa le 16 quando Gaetano è caduto dalla sua bici lungo la Strada Provinciale 34 ad Arluno. Giunti i volontari di Arluno, in codice giallo, l’uomo è stato portato all’ospedale di Magenta in codice verde. Un passante ha notato il colore della bici e i vestiti dell’uomo. La descrizione corrispondeva proprio a quella lasciata dai familiari. Così ha scritto sui social di averlo visto. La famiglia, informata del fatto, non ci ha pensato due volte. Hanno chiamato in ospedale e i medici gli hanno confermato che l’88enne soccorso ad Arluno era proprio Gaetano.

L’uomo sta bene

Dopo i primi accertamenti, l’88enne risulta non aver riportato ferite gravi. I familiari ringraziano tutta la cittadinanza che si è mobilitata nel cercarlo.