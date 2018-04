Scomparso 88enne da Malvaglio, frazione di Robecchetto.

Scomparso 88enne: la ricerca dei familiari

Si chiama Gaetano Ballarati, ha 88 anni e, da stamattina, lunedì 30 marzo, è scomparso. A lanciare l’appello i familiari che, in queste ore, si stanno dando da fare, insieme alle forze dell’ordine, per ritrovarlo.

Gaetano è scomparso alle 9.30 dalla sua abitazione in via Leopardi. Era uscito con la sua bicicletta verde bottglia. Dalla famiglia confermano che l’88enne non soffre di malattie particolari ed è un uomo metodico, ma probabilemte ora sarà in stato confusionale.

Al momento della scomparsa, Gaetano indossava pantaloni blu, una camicia jeans a maniche corte e un cappellino nero. Dalle prime informazioni pare si sia diretto in direzione di Castano Primo. Le forze dell’ordine stanno facendo ricerche su tutto il territorio.

In caso di avvistamento contattare subito la Polizia locale di Robecchetto al 0331 876333.