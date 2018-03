Lutto a Carnago per la morte di Mario Vezzaro.

Società Ciciclistica Carnaghese, scomparso il vicepresidente

Altro duro colpo per la grande famiglia della Società Ciclistica Carnaghese: è scomparso ieri il vicepresidente Mario Vezzaro. Dopo la morte improvvisa dell’ex presidente Mauro Macchi nel febbraio 2017, il gruppo perde un altro storico componente. Tantissimi i messaggi di cordoglio e gli attestati di stima giunti alla famiglia. Questo, invece, il comunicato apparso nel pomeriggio del 15 marzo sul sito della ciclistica: “Socio fondatore, vice presidente, amico di tutti, anima e cuore di questa società che ha sempre sentito sua e per la quale ha lavorato fino alla fine; ma tutti questi termini sono riduttivi per spiegare chi fosse Mario Vezzaro. E solo chi ha vissuto insieme a noi può capire il nostro dolore nell’annunciare la sua scomparsa. Riposa in pace Mario, e da lassù guidaci con il tuo sorriso e la tua eterna positività nell’affrontare la vita”.