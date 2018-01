È di Canegrate la ragazza morta nello scontro ad Aosta.

Scontro ad Aosta, la notte più brutta per i ragazzi dell’oratorio

È di Canegrate la ragazza di 19 anni morta nel tragico incidente tra un furgone e un pullman avvenuto ad Aosta. Si tratta di Federica Banfi in gita con i ragazzi dell’oratorio di Canegrate. I giovani erano ospiti della Casa alpina La Ciamusira di Brusson. In vacanza da qualche giorno, avevano appena finito il cenone di Capodanno. Quindi erano saliti a bordo di due automezzi (un pullman e un pulmino) per raggiungere piazza Chanoux, ad Aosta, e festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Lo scontro all’altezza di Chambave

In autostrada, però, all’altezza di Chambave, sembrerebbe che il pulmino abbia perso il controllo (il conducente è risultato negativo all’alcol test) e il pullman, che lo seguiva, avrebbe cercato invano di evitarlo. Tragico il bilancio: la 19enne ha perso la vita e sei suoi compagni sono rimasti feriti.

Campane a lutto a Canegrate

Impossibile pensare di celebrare la messa del nuovo anno a Canegrate. Gli altri giovani sono partiti questa mattina per ritornare a casa. Il coadiutore della parrocchia don Andrea Citterio non ha avuto parole per commentare la tragedia che ha colpito la città.