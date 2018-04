Incidente davanti al salumificio all’incrocio di corso Europa. Soccorsi al lavoro.

Scontro auto-moto arrivano i soccorsi

Grave incidente stradale pochi fa minuti in corso Europa a Rho davanti allo stabilimento della Citterio. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento. Da una prima ricostruzione, un motociclista si sarebbe scontrato contro una automobile che stava uscendo dallo stop in prossimità del salumificio per immettersi su corso Europa. Sul posto automedica e ambulanza dell’Astra Soccorso di Pero.