Nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 marzo i soccorritori sono interventi diverse volte, il più grave per uno scontro auto-moto.

Scontro auto-moto

A Senago, intorno alle 20.42 in via Tagliamento, i soccorritori di Novate sono intervenuti per uno scontro da un’auto e una moto. Grave un ragazzo di 25 anni trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

Due malori

La Croce Bianca di Sedriano è intervenuta alle 2.57 a Sedriano, in via Massimo, per un malore accusato da un 37enne. Nulla di grave per l’uomo infatti non è stato necessario neanche il trasporto all’ospedale. Trasporto ritenuto necessario invece dai soccorritori della Croce Rossa di Legnano per una donna di 80 anni che si è sentita male in Corso Sempione a Legnano e poi portata al nosocomio di Castellanza.

Intossicazione etilica

Un ragazzo di 29 anni ha richiesto l’intervento della Croce Rossa di Legnano intorno alle 23.30. Il giovane, con un’intossicazione etilica, è stato soccorso in via San Michele a Parabiago. Dopo le prime cure prestate sul posto il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Legnano per accertamenti.