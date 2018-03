Scontro auto e moto: si sono vissuti attimi di grande paura ieri, venerdì, a Dairago.

Scontro auto-moto: motociclista finisce in ospedale

È accaduto ieri, venerdì 23 marzo, poco dopo le 17, in via Giuseppe Verdi a Dairago, all’altezza del civico 21. Sono state coinvolte nell’incidente tre persone, una delle quali è un motociclista 41enne di Marcallo con Casone. Sono intervenuti sul posto i Carabinieri di Legnano e un’ambulanza. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Legnano in gravi condizioni. Ammesso in pronto soccorso in codice rosso alle 18.08, è stato ricoverato in trauma per una frattura multipla del bacino in seguito a un intervento d’urgenza per la stabilizzazione del bacino. Ora è stabile e fuori pericolo.