Scontro auto moto a Vanzaghello

Momenti di paura per uno scontro auto moto sulla SS341. L’incidente è avvenuto sul territorio di Vanzaghello. L’impatto, avvenuto poco prima delle 15, è avvenuto tra un’auto e una moto da cross. Sulla prima viaggiava una donna di 46 anni, sull’altro mezzo un 16enne.

L’impatto è stato violentissimo. Le condizioni del ragazzo sono parse inizialmente molto gravi. Sul posto sono arrivati, in codice rosso, l’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate, l’automedica, la Polizia locale. Il giovane è stato portato all’ospedale di Legnano in codice giallo.