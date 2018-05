Scontro auto-moto sulla Provinciale 30 a Vermezzo: i due mezzi procedevano nella stessa direzione dalla Vigevanese. Non preoccupano le condizioni del centauro 26enne.

Scontro auto-moto sulla Provinciale 30 a Vermezzo

Scontro auto-moto sulla Provinciale 30 all’altezza della svolta per l’ingresso nel centro abitato di Vermezzo. L’impatto è avvenuto poco prima delle 11.30 di martedì 8 maggio tra i due mezzi che provenivano entrambi dalla Vigevanese. L’automobile guidata da un giovane di Abbiategrasso aveva già impegnato per buona parte l’incrocio per la svolta a sinistra in paese, quando è avvenuto l’impatto con la due ruote guidata da un 26enne che giungeva da dietro e che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe tentato il sorpasso della vettura. Inevitabile lo scontro. Data la dinamica dell’incidente e la presenza di un centauro a terra, oltre ad una ambulanza della Croce Verde di Trezzano è giunto anche l’elisoccorso. Ma il 26enne non ha mai perso conoscenza, si è rialzato praticamente da solo dall’asfalto ed è stato condotto all’ospedale di Magenta. In codice verde e con nessuna preoccupazione per le sue condizioni di salute, per il sollievo anche dell’automobilista coinvolto suo malgrado nel sinistro. Sul posto una pattuglia dell’Unione di Polizia locale dei Fontanili per i rilievi.