Scontro tra due auto a Legnano

Qualche minuto dopo le 14.30 di oggi, mercoledì 9 maggio, i soccorritori della Croce Rossa di Legnano sono stati chiamati per intervenire in via Alessandro Volta a Legnano. All’arrivo dei soccorritori lo scenario che si apriva davanti ai loro occhi era evidente. Due auto, una guidata da un uomo di 41 anni e l’altra da un 76enne, si sono scontrate. Una di queste ha carambolato finendo la sua corsa capovolta. Il guidatore della vettura è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano.