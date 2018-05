Come riporta il Giornale dei Navigli, è stata scoperta una piantagione di marijuana in un capannone a Cesano Boscone.

Dentro il capannone di via Buonarroti al 15 A nascondevano 402 piante di marijuana, belle mature, alte quasi un metro. Interrate in singoli vasi, protette da reti e scaldate da lampade montate sul soffitto del magazzino. Per mantenere l’ambiente caldo e umido, i “giardinieri” avevano costruito un impianto di aerazione speciale.

L’irruzione delle forze dell’ordine

Gli agenti del Nucleo Investigativo centrale della polizia penitenziaria, con il personale del Nucleo Investigativo regionale di Milano, hanno fatto irruzione all’interno del magazzino, arrestando i due uomini (ma forse c’è anche qualche altro complice) che gestivano la piantagione. D.D., 25 anni, origini balcaniche, e A.R.M.D., 24 anni, egiziano. A casa del 25enne gli agenti hanno trovato anche un arsenale pronto all’uso: un fucile d’assalto, una pistola calibro 7,65 senza matricola e una calibro 7,62, tutte dotate di munizioni.

Non solo piante

Nascoste, anche due mazze da baseball e un armadio completo di divise delle forze dell’ordine, con una pettorina della guardia di finanza, giacca, pantaloni, camicia e berretto in dotazione alla polizia, cinturoni con fondine per le pistole, una giacca dei carabinieri, un lampeggiante e un giubbotto antiproiettili. Armi, vestiti e piantine sono stati sequestrati. I due sono stati portati al carcere di San Vittore.