Sedicenne monzese scomparsa. Si chiama Maria Cristina Zorenko ed è scappata ieri, venerdì 11 maggio dal Pronto soccorso del San Gerardo di Monza.

Sedicenne monzese scomparsa

Ha passato tutta la notte fuori casa e la madre è molto preoccupata. La sedicenne Maria Cristina Zorenko, ieri mattina era al Pronto soccorso del San Gerardo. Alle 11 di mattina circa è fuggita dal nosocomio è non è più tornata a casa. “Per favore se qualcuno ha visto o avete dei figli piu meno della sua età datemi una mano – ha chiesto la madre – Qualsiasi informazione è utile. L’ultima segnalazione risale a un’ora fa circa. E’ stata vista lungo Corso Milano. Mi sono precipitata lì ma non l’ho trovata. E non era nemmeno in Stazione”.