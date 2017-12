Senzatetto in strada anche a Natale e anche il primo dell’anno.

Senzatetto al freddo. L’appello dei residenti

“Aiutiamo il senza tetto che ogni giorno dorme in mezzo alla strada davanti al supermercato coop di via Lainate a Rho”. Questo l’appello lanciato in queste ore da un gruppo di residenti della zona. Residenti che si sono presi a cuore la situazione di quest’uomo e lo stanno aiutando portandogli cibo e coperte. La speranza è che anche altre persone facciano lo stesso gesto di questo gruppo di residenti del quartiere San Giovanni.

L’ordinanza del sindaco di Como

A Como, invece, il sindaco ha firmato un’ordinanza anti accattonaggio per il decoro urbano. Tra i primi effetti sono stati allontanati dalla Polizia Locale i volontari che portavano la colazione ai senzatetto. La decisione del primo cittadino ha scatenato forti polemiche politiche e sociali.