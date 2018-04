Sequestrata droga nel carcere di Bollate

Polizia Penitenziaria ferma, ancora una volta, la circolazione di droga all’interno del carcere di Bollate.

L’accaduto è stato spiegato da Matteo Savino, vice segretario regionale per la Lombardia del SAPPE:

“E’ stato sequestrato un interessante quantitativo di hashish, in parte nella disponibilità di un detenuto del VI Reparto – detenuto italiano e sequestro avvenuto in cella – ed altra in una sala di uso comune del I Reparto. Il personale di Polizia Penitenziaria è particolarmente impegnato nel contrasto all’ingresso illecito ed alla circolazione di stupefacenti in carcere, ha per questo da tempo intensificato la vigilanza ed ha ottenuto questo importante risultato. Nonostante nella maggior parte degli istituti penitenziari si stiano adottando misure di sicurezza basate sulla dinamicità e sulla videosorveglianza, che a nulla servono se non si prevede l’obbligo del lavoro per i detenuti, non ci sono telecamere e altri sistemi di sicurezza che possano intervenire e sostituire la professionalità della Polizia Penitenziaria”.