Sequestrati 50 chili di droga oltre a olio di canapa e macchinari agricoli.

Sequestrati 50 chili di droga

Un cittadino della Repubblica Ceca , in piena notte, alla guida d un furgone ha cercato di portare in Italia 50,400 chili di marijuana e circa 5 litri di olio di canapa , oltre a macchinari agricoli nuovi ancora imballati del valore di oltre 10.000,00 euro. L’uomo è stato fermato al valico di Clivio San Pietro dai militari della Compagnia di Gaggiolo.

Il fermo

Le Fiamme Gialle hanno immediatamente controllato il furgone. Il conducente dell’autovettura, un cittadino Svizzero, dopo il fermo del mezzo, si è immediatamente dichiarato proprietario della merce e del furgone stesso, senza però aggiungere

altro circa la provenienza o la destinazione del carico. Oltre alla merce anche il furgone è stato sottoposto a sequestro dai militari della Compagnia di Gaggiolo, che hanno denunciato i due soggetti all’Autorità Giudiziaria per traffico e detenzione di sostanze

stupefacenti e all’Agenzia delle Dogane per l’applicazione delle violazioni in materia di contrabbando.