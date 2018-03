Nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 marzo i soccorritori sono intervenuti diverse volte, molte delle quali in piazza Cadorna a Saronno.

Serata movimentata in piazza Cadorna a Saronno

In piazza Cadorna a Saronno, i soccorritori sono intervenuti diverse volte per motivi differenti. La prima chiamata al 118 è arrivata alle 21.38 per un malore accusato da un 19enne in zona stazione. Il ragazzo è stato soccorso dalla Croce Rossa di Saronno e trasportato all’ospedale di Garbagnate. Poco più di un’ora dopo, introno alle 22.46, la Croce Rossa di Saronno è intervenuta sempre in zona stazione per un altro malore, questa volta di un 49enne. L’uomo è stato poi trasportato al nosocomio cittadino per accertamenti. L’ultimo intervento dei soccorritori di Saronno è stato alle 23.14 per un’intossicazione etilica di un 55enne. L’uomo è stato poi trasportato per accertamenti aggiuntivi all’ospedale saronnese.

Altri tre malori nella notte

Alle 20.19 a Canegrate, in via Santo Monte, la Croce Rossa di Legnano ha soccorso una 71enne per un malore. Nulla di grave per la signora che però è stata trasportata per precauzione all’ospedale di Legnano. Alle 21.08 stesso epilogo per un uomo di 77 anni, soccorso sempre dalla Croce Rossa di Legnano, questa volta in via Cadorna a Legnano. Anche l’uomo è stato trasportato per accertamenti aggiuntivi al nosocomio legnanese. Il terzo intervento dei soccorritori per malore si verificato a Rho, in via Capuana, qualche minuto prima delle 22.00. Interessato un 44enne trasportato all’ospedale di Rho senza gravi conseguenze.