I soccorritori sono intervenuti, nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 aprile, per un ribaltamento a Venegono Inferiore e un malore a Corbetta.

Uomo di 52 anni si ribalta con l’auto

Un uomo di 52 anni si è ribaltato con la sua auto in via Primo Maggio a Venegono Inferiore poco dopo le 19,20. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della SOS di Mozzate e hanno trasportato l’uomo in codice giallo all’ospedale Circolo di Varese.

Malore a Corbetta

Poco prima delle 22.00 una donna di 58 anni si è sentita male in via Oberdan a Corbetta. Sono intervenuti prontamente i soccorritori della Croce Bianca di Magenta che hanno trasportata la donna all’ospedale di Magenta per accertamenti aggiuntivi.