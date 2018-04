Siringa ritrovata in municipio.

Siringa ritrovata nel palazzo comunale di Busto Garolfo

Scoppia il «Siringa gate» in paese. Giovedì 19 aprile, è stata rinvenuta una siringa all’interno del bagno degli uomini presente nell’area dell’Ufficio tecnico così come riportato sul servizio di Settegiorni. Non è ancora stato chiarito se la siringa contenesse tracce di medicinali come insulina, oppure se sia stata utilizzata effettivamente per consumare una dose di sostanze stupefacenti. Il sindaco Susanna Biondi: “Episodio poco chiaro, vogliono screditarci”.