La delegazione è stata ricevuta da Giorgia Meloni e Renato Laviani

Lavoratori in piazza

Una delegazione di maestri precari rhodensi è stata ricevuta oggi a Milano da Giorgia Meloni alla presenza del coordinatore di Fratelli d’Italia di Rho Renato Laviani: “E’ gravissimo che il Governo non sia intervenuto prima con un decreto e abbia permesso che una sentenza del Consiglio di Stato azzerasse i diritti di migliaia di lavoratori esclusi dalle graduatorie ad esaurimento.

Circa 2mila docenti rischiano il posto

In Lombardia sono circa duemila i docenti che, secondo la presidente lombarda del sindacato Anief Fiorella Regi, rischiano il “licenziamento di massa che potrebbe verificarsi dopo questa sentenza”. “Visto che i docenti sono stati inseriti in Gae con riserva, è possibile che appena ci sarà la sentenza di merito questi vengano immediatamente licenziati. C’è chi ha fatto mutui e investimenti per il futuro e ora si trova con pugno di mosche in mano”

Altro che buona scuola

“Altro che buona scuola – ha detto Giorgia Meloni -, Con FdI al governo saranno difesi i diritti di quanti da anni lavorano nella scuola italiana”