I soccorritori sono intervenuti, nella notte tra venerdì 23 e sabato 24, ad Abbiategrasso e a Garbagnate per due malori e a Castellanza per un malore e un incidente.

Malore ad Abbiategrasso

Pochi minuti dopo le 3, un ragazzo di 29 anni si è sentito male ad Abbiategrasso, in piazza Mussi Barbara Cazzamini per la precisione. I presenti hanno immediatamente lanciato l’allarme e sul posto sono sopraggiunti i soccorritori della Croce azzurra di Abbiategrasso. Il ragazzo è da subito apparso in critiche condizioni e, poco prima delle 4, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Magenta.

Intossicazione a Garbagnate

Un uomo di 38 anni è invece stato trasportato, per intossicazione etilica, all’ospedale di Garbagnate Milanese. Oltre ai soccorritori della Croce rossa, sono stati allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Rho. Le sue condizioni non sono apparse particolarmente critiche.

Malore e incidente a Castellanza

Un ragazzo di 24 si è sentito male, poco prima delle 2, in via Sauro Nazario, a Castellanza. Le sue condizioni sono risultate da subito critiche e perciò i presenti hanno allertato il 112. Sono intervenuti un’ambulanza della Croce rossa di Legnano e un’automedica da Varese. Quest’ultima ha trasportato il giovane in ospedale. Pochi minuti dopo lo scoccare della mezzanotte, due auto si sono invece scontrate lungo viale Minzoni don Giovanni. Sono rimasti coinvolti due uomini di 32 e 33 anni. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce rossa di Legnano, che ha trasportato i feriti all’ospedale di Legnano, e un’automedica di Varese. Sono stati allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio.