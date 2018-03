I soccorritori sono intervenuti, nella notte tra lunedì 19 e martedì 20, a Parabiago e Saronno.

Malore a Saronno

Una 18enne è stata soccorsa dalla Croce Rossa di Saronno dopo aver accusato un malore in via Marconi a Saronno. La giovane è poi stata trasportata all’ospedale saronnese per accertamenti aggiuntivi.

Intossicazione etilica a Parabiago

Intorno alle 3.40 la Croce Rossa di Legnano ha soccorso un 22enne a Parabiago, in via Europa, per intossicazione etilica. Il giovane, senza gravi conseguenze, non è stato trasportato all’ospedale perché non ritenuto necessario da chi è intervenuto sul posto.