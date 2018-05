Sorpresi a spostare oltre 200 chili di droga da un tir a un furgone.

200 chili di droga a Settimo Milanese

Brillante operazione antidroga dei carabinieri della Compagnia di Rho. Nella serata di sabato 5 maggio, i militari sono entrati in azione a Settimo Milanese. Qui hanno sorpreso due persone intente a spostare un grosso quantitativo di marijuana da un tir proveniente dalla Spagna a un furgone. Dagli accertamenti successivi è emerso che stavano trasbordando ben 206 chili di sostanza stupefacente.

Trovati anche 63mila euro in contanti

I due sono finiti in manette con l’accusa di detenzione illecita di droga. I carabinieri hanno poi passato al setaccio l’abitazione di uno di loro. Nell’appartamento sono stati trovati 62.880 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Il denaro, così come la marijuana, è stato posto sotto sequestro.