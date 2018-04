Spaccata ai danni della Yamaha Motortimes di via Tasso a Legnano.

Spaccata alla concessionaria

Un furgone ariete contro la concessionaria, poi via con quattro motociclette. I ladri sono entrati in azione nel cuore della notte tra giovedì 26 e venerdì 27 aprile, attorno alle 3. Usando un furgone come ariete, hanno sfondato il portone d’ingresso scorrevole e hanno rubato quattro moto nuove. Dopodiché sono scappati facendo perdere le proprie tracce.

Un colpo da diverse migliaia di euro

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della caserma di via Guerciotti che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per cercare di risalire agli autori del furto. I titolari dell’attività intanto hanno dovuto chiamare un’impresa specializzata per installare un nuovo portone scorrevole: a metà mattina la porta era già montata.