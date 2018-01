Spaccata all’Apple Store: nel cuore della notte una banda di ladri ha ridotto in frantumi la vetrina del “Med Store” di via Taverna a Saronno, facendo razzia di gran parte dei dispositivi elettronici esposti.

Spaccata all’Apple Store: paura e ingenti danni

Secondo una prima ricostruzione, la banda di malviventi ha prima tentato di scardinare la porta d’ingresso ma, non riuscendoci, ha ridotto in frantumi l’intera vetrina. I vicini svegliati nel cuore della notte, intorno alle 2, dal frastuono, hanno subito lanciato l’allarme alla stazione cittadina dei Carabinieri. Ai ladri sono però bastati pochi secondi per fare razzia di tutti i dispositivi elettronici di valore esposti nel negozio.

Apple Store nel mirino dei ladri

Non è purtroppo la prima volta che il negozio, nel centro di Saronno, subisce l’irruzione dei ladri: non a caso negli scorsi anni, il proprietario, esasperato, era arrivato ad appendere un cartello di protesta sulla sua vetrina, invitando i malintenzionati a non avvicinarsi più al suo store. L’invito non è però bastato e questa volta i danni per l’attività commerciale sono stati davvero ingenti.