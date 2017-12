Spaccia cocaina, 60enne in manette.

Spaccia cocaina, colto in flagrante dalla Polizia

Lo pedinavano da un po’ e nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 dicembre l’hanno sorpreso a spacciare e l’hanno circondato e bloccato. A finire in manette è stato il parabiaghese G.P., 60 anni, più della metà dei quali trascorsi a commettere reati inerenti il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato fermato in piazza Visconti a Rho dagli uomini del Commissariato di Polizia di Stato di Rho-Pero.

Un altro tassello del mosaico

L’operazione giunge a due giorni dall’arresto di due spacciatori in un capannone di via Bormida adibito a laboratorio per il traffico illecito. Allora i pusher erano stati trovati in possesso di 150 grammi di cocaina, ora al parabiaghese sono stati sequestrate 40 confezioni contenenti cocaina pronte alla vendita al dettaglio nonché oltre 10mila euro in contanti, provento dello spaccio.

In casa aveva 65mila euro in contanti

I poliziotti lo hanno poi condotto nel suo appartamento a Parabiago dove hanno trovato altre cento confezioni di cellophane contenenti cocaina, per un peso complessivo di 120 grammi. Sequestrati anche 65mila euro in banconote di vario taglio, frutto dello spaccio, nonché tutta l’attrezzatura idonea a tagliare e a confezionare lo stupefacente.

Ora è in carcere a San Vittore

G.P. è stato poi accompagnato negli uffici del Commissariato di Rho-Pero e al termine dei rilievi e della redazione degli atti è stato tradotto al carcere milanese di San Vittore con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.