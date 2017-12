Spaccio di droga, arrestato un 21enne dai carabinieri della Stazione di Lainate.

Spaccio di droga: i fatti

Nella serata di venerdì 22 dicembre, i carabinieri della Stazione di Lainate hanno arrestato un 21enne del paese, nullafacente e pregiudicato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli uomini dell’Arma hannp cntrollato il ragazzo all’esterno di un negozio di via Barbaiana, trovandolo in possesso di 0,88 grammi di marijuana.

I controlli nell’abitazione del giovane

I carabinieri hanno provveduto a fare gli accertamenti anche nell’abitazione del 21enne, poco distante dal negozio fuori dal quale era stato fermato. Al termine della perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto, nascosti in alcuni barattoli in cucina, altri 196 grammi di marijuna, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento di dosi.

Tutto il materiale illecito è stato sequestrato. Il ragazzo, invece, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo al Tribunale di Milano.