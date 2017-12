Spaccio nel Castanese: nel corso del 2017 gli agenti di Polizia locale hanno recuperato cinque lame, alcune più lunghe di 30 centimetri. Il report.

Spaccio nel Castanese: cinque coltelli recuperati dalla Polizia locale

Cinque coltelli a lama fissa, alcuni dei quali lunghi oltre 30 centimetri, sono stati recuperati nel 2017 dalla Polizia locale di Castano nel corso delle azioni di contrasto al traffico di stupefacenti nei boschi del castanese. E’ il report del Comando di piazza Mazzini, che con una nota spiega che i coltelli sono utilizzati dagli spacciatori per “farsi largo tra la vegetazione ma anche per minacciare o addirittura aggredire altri contendenti della piazza di spaccio o clienti che sotto l’effetto delle stesse sostanze potrebbero provare a sottrargli i quantitativi di droga o di denaro, nonché contro gli agenti che cercano di contrastare tale fenomeno”.

Azioni di contrasto nei boschi al confine di Castano

Questi coltelli sono stati recuperati a seguito di vari servizi di contrasto, in cui gli agenti si sono dati all’inseguimento di spacciatori e sentinelle dei boschi a confine di Castano Primo, i quali braccati hanno abbandonato o perso le loro armi, dandosi alla fuga nella fitta vegetazione che spesso li agevola notevolmente.

L’ultimo rinvenimento pochi giorni fa

Nei scorsi giorni invece è stata notato dagli agenti di Polizia locale la presenza di un coltello all’interno di un vano sottostante un marciapiede nella zona a nord di Castano, gli agenti sono stati costretti ad alzare una griglia e infilarsi nel vano profondo oltre un metro per recuperare l’arma che insieme alle altre verrà messa in distruzione. “La Polizia locale – conclude la nota – durante tutto il periodo festivo sta garantendo tutti i servizi, con particolare attenzione al controllo del territorio e pronto intervento, al fine di contrastare anche la presenza di eventuali malintenzionati che in questo periodo di ferie ne approfittano per commettere reati predatori”