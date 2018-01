Spaccio nelle Groane: a Misinto è stato arrestato sabato pomeriggio un 28enne di Cogliate, trovato con un etto di marijuana.

Spaccio nelle Groane: l’ultimo arresto

Alle 14.30 di sabato a Misinto, in via per Saronno, nell’ambito di un servizio volto alla repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Seregno hanno controllato J.R., 28enne di Cogliate, con pregiudizi di polizia, che viaggiava a bordo di un’autovettura condotta da un conoscente, anch’egli pregiudicato. Il 28enne è stato trovato in possesso di un involucro in cellophane termosaldato contenente oltre 1 etto di marijuana. Nella sua abitazione è stato rinvenuto anche un bilancino elettronico di precisione, verosimilmente utilizzato per pesare lo stupefacente. Il giovane è stato subito sottoposto al regime della custodia domiciliare in attesa della direttissima, prevista per la mattinata di oggi, lunedì.