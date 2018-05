Folle gesto di un uomo in via Pessina a Sedriano, fortunatamente nessun ferito.

Spara ai piccioni: cecchino a Sedriano

In altri tempi e in altri luoghi probabilmente sarebbe stato considerato un normale esercizio venatorio, ma sparare ai colombi da una finestra di via Pessina nella corte dei Guzzetti con un’arma non è un comportamento che può essere ignorato. Verso le quattro del pomeriggio di martedì 1° maggio, alcuni residenti si sono accorti, sentendo degli spari e hanno subito avvisato il vicino di smetterla. Fortunatamente nessun ferito, solo qualche macchia di sangue sulle auto parcheggiate.