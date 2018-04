Spara alla moglie a Bovisio Masciago, in strada, poco prima delle 13 di oggi, giovedì 19 aprile.

AGGIORNAMENTO H14.55: la donna purtroppo non ce l’ha fatta, è morta all’ospedale di Monza.

AGGIORNAMENTO H14.30: il marito si sarebbe consegnato ai Carabinieri a Seveso.

Spara alla moglie a Bovisio Masciago

Un’ambulanza della Croce rossa sta trasportando a sirene spiegate al San Gerardo di Monza una 56enne rimasta ferita nel corso di un evento violento classificato come “sparatoria” dall’Agenzia regionale emergenza urgenza.

In corso Italia i Carabinieri

Sul posto i militari dea Compagnia di Desio dei Carabinieri. Corso Italia è una zona non centrale del Comune brianzolo: un viale alberato che taglia in due un quartiere residenziale.

Sarebbe stato il marito

A esplodere due colpi di arma da fuoco contro la donna sarebbe stato il marito, dalle prime informazioni che giungono da Bovisio. Pare la donna si trovasse in auto ferma a un semaforo in direzione Cesano Maderno. Sul posto, sotto shock dopo aver riconosciuto la vettura, anche la madre della donna ferita, arrivata in un secondo momento.

Un testimone: “Ho sentito due spari”

Il signor Giuseppe abita a pochi metri dal luogo dell’aggressione a mano armata.

