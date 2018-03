Rissa tra due famiglie a Buscate un 19enne albanese interviene per sedarla e rimedia una ferita d’arma da fuoco al polpaccio: arrestato Francesco Barletta per lesioni aggravate e detenzione illecita d’arma da fuoco.

Arrestato 26enne: aveva ferito un 19enne intervenuto per sedare la lite familiare

Un 26 enne italiano è stato arrestato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere per lesioni aggravate e detenzione illecita di arma da fuoco, emessa dal Gip di Busto Arsizio (Varese) su richiesta del pm Nadia Calcaterra. Francesco Barletta aveva ferito con un colpo di pistola al polpaccio un 19enne albanese intervenuto per sedare una rissa tra la famiglia del 26 enne e un’altra, sul ballatoio di un condominio di Buscate (Milano), lo scorso 10 marzo.

Due colpi di pistola, uno ha ferito al polpaccio 19enne

Due i colpi che sarebbero partiti dalla pistola maneggiata dal giovane, di cui uno ha ferito alla gamba il 19 enne, poi operato e dimesso con una prognosi di 30 giorni. Io giorno seguente l’aggressione, il padre e il fratello del 26 enne erano già stati denunciati per lesioni. La lite tra i tre e un’altra famiglia sarebbe nata da problematiche relative l’occupazione abusiva degli appartamenti Aler da parte di entrambi i nuclei familiari.