Una sparatoria in azienda nel Bresciano è costata la vita ad un uomo. Non solo ma il presunto assassino sarebbe in fuga armato. Sono in corso ricerche in Lombardia. Lo riporta il giornale bresciasettegiorni.it .

Sparatoria in azienda nel Bresciano

Le informazioni che filtrano sono ancora poche. Quel che è certo è che all’interno di un impianto lavorativo situato nel Comune di Flero si è verificato un evento violento. Una aggressione, quella avvenuta poco prima delle 11, che putroppo ha avuto un esito fatale. Sembra infatti che un uomo abbia perso la vita in una sparatoria. Non solo ma ci sarebbe anche un ferito, un uomo di 75 anni trasportato in ospedale in codice giallo.

Un ricercato

Attualmente c’è un ricercato. I militari infatti stanno cercando un uomo di 62 anni, alla guida di una BMW X5 nera. E’ alto 1,70 e hai dei tatuaggi. E’ in fuga armato. E’ indiziato di omicidio aggravato.

Clicca qui per tutti i particolari, le foto, gli aggiornamenti in tempo reale.