Un uomo di circa 40 anni in gravi condizioni dopo avere tentato di togliersi la vita a Trezzano sul Naviglio.

Le prime informazioni

L’episodio è avvenuto attorno alle 14.30 di martedì 1° maggio in via Fermi, all’altezza del civico 9, dove vive l’uomo. Soccorso da un’ambulanza della Croce Verde di Trezzano e dall’automedica, è stato portato in codice rosso all’ospedale San Carlo di Milano. Sulle cause dell’episodio indagano i Carabinieri della Compagnia di Corsico. Dato per certo il gesto volontario.