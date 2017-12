Studente investito da suv ad Albairate: è accaduto in via Donatori di Sangue, gravi le condizioni del giovane.

Studente investito da suv ad Albairate: elisoccorso in via Donatori di Sangue

Un ragazzo di 18 anni è stato investito questa mattina poco prima delle 8 in via Donatori di Sangue ad Albairate, all’altezza del cimitero. Il ragazzo proveniva da via Piave e stava attraversando la strada per prendere il pullman e recarsi a scuola quando è avvenuto il violento impatto con un Range Rover nero proveniente da Milano in direzione Corbetta. L’esatta dinamica dell’incidente è ancora da accertare. Le condizioni del ragazzo, che pure non ha perso conoscenza, sono tuttavia subito apparse piuttosto serie ed assieme all’ambulanza della Croce Bianca di Magenta è giunto anche l’elisoccorso. Sul posto anche vigili del fuoco e i carabinieri di Abbiategrasso assieme alla Polizia locale di Albairate.