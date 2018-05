Studentessa cade dalla finestra mentre è in gita, in arrivo i provvedimenti disciplinari e le denunce.

Fuma una canna, si sente male e precipita dalla finestra dell’hotel in cui soggiornava con la sua classe, rompendosi il bacino. E’ accaduto a una studentessa 17enne dell’istituto Mainardi di Corbetta. La giovane, che frequenta con profitto la classe terza dell’indirizzo Odontotecnico, è tuttora ricoverata all’ospedale Niguarda di Milano dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Ora, come preannunciato dal preside Carlo Manzo, il caso non è chiuso ma il Consiglio di classe prenderà provvedimenti. Non solo nei confronti della ragazza volata dalla finestra ma anche di alcuni compagni.

Due compagne denunciate per cessione di droga e lesioni

Due sue compagne di classe sono state denunciate dai carabinieri di Napoli, luogo dov’è avvenuto l’incidente che sarebbe potuto finire in tragedia. Due i reati contestati: cessione di droga e lesioni in conseguenza di un altro reato.