Fuma una canna, si sente male e cade dalla finestra dell’hotel in cui soggiornava con la sua classe. Ha rischiato di finire in tragedia la gita scolastica a Napoli organizzata dall’istituto Mainardi di Corbetta.

Studentessa è caduta dal balcone

Una 17enne, studentessa di terza Odontotecnico, è tuttora ricoverata all’ospedale Niguarda di Milano dove è stata operata per la frattura del bacino dopo un volo dal primo piano.

Ora sta meglio

Dopo una notte trascorsa all’ospedale Cardarelli di Napoli, la 17enne, residente nel Magentino, è stata trasferita in ambulanza al Niguarda, dove è stata sottoposta a intervento chirurgico. Ora le sue condizioni sono in miglioramento, ma la ripresa sarà lunga. Sul giornale in edicola il racconto del dirigente e di un docente.