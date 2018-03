Sventato furto in una villetta: i carabinieri hanno arrestato due individui in flagranza di reato.

Lunedì 5 marzo, intorno alle 19.30, a Garbagnate, due albanesi di 28 e 30 anni,travisat con sciarpe e cappellini, sono stati notati da una pattuglia della locale Stazione dei Carabinieri. I due, muniti di un grosso cacciavite ed una torcia, avevano appena scavalcato la recinzione di una villetta in via Varese e stavo armeggiando vicino ad un cancello. I malviventi sono stati bloccati e perquisiti. Sono stati rinvenuti e sequestrati diversi oggetti atti allo scasso. Dopo l’identificazione i carabinieri sono venuti a conoscenza del fatto che i due sono in Italia senza fissa dimora, nullafacenti e pregiudicati. Al temine delle formalità di rito, sono stati trattenuti in camera di sicurezza per il successivo giudizio direttissimo presso il Tribunale di Milano.