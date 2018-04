Sono al vaglio della Polizia locale di Magenta le cause del tamponamento che si è verificato in via Avogadro, martedì 16 aprile intorno alle 18.

Tamponamento tra più mezzi

Più veicoli sono rimasti coinvolti nello scontro che ha bloccato la circolazione lungo l’arteria magentina, ma che non ha portato gravi feriti. Per loro tanto spavento e qualche accertamento in ospedale. L’ambulanza, uscita in giallo, è rientrata in codice verde.

I soccorsi

Sul posto è giunta una mabulanza della Croce Azzurra di Abbiategrasso, mentre a rilevare l’incidente ci hanno pensato gli agenti della Polizia locale.