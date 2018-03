Tamponamento tir sulla A4, cisterna perde acido solforico.

La cabina del tir ha travolto la parte posteriore della cisterna. Un grave tamponamento avvenuto pochi minuti prima delle 9 sull’autostrada A4, subito dopo il casello di Rho, in direzione Milano. Violentissimo l’impatto: la cisterna ha sversato sull’asfalto alcuni litri dell’acido solforico che trasportava, per fortuna senza gravi conseguenze.

Vigili del fuoco e nucleo specializzato

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche il nucleo specializzato in liquidi pericolosi che ha lavorato per ore, mentre il traffico è rimasto paralizzato. È intervenuto anche un elisoccorso e un’ambulanza per assistere l’autista del tir, un 30enne, trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda per le ferite riportate in seguito al tamponamento.