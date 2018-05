Tangenziale Ovest bloccata, code da Rho fino a Cusago.

Tangenziale Ovest bloccata da oltre un’ora per un incidente sul tratto Settimo Milanese-Baggio/Cusago. La dinamica non è ancora chiara: secondo le primissime informazioni, dovrebbe trattarsi di un mezzo che ha perso il carico sulla tangenziale.

Coinvolto un uomo di 49 anni

I soccorritori inviati dal 118 sono intervenuti sul punto dell’incidente ma non si è reso necessario il trasporto in ospedale. I rallentamenti sono causati non solo dall’incidente, che sta provocando chilometri di code da Rho in direzione Milano, ma anche dai tanti curiosi che si fermano a guardare.